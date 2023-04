Mulher que matou marido para se defender pode cumprir prisão domiciliar em Rio Verde

Defensor público fez o pedido alegando legítima defesa / Divulgação

Um defensor público foi nomeado para defender uma mulher, de 23 anos, acusada de matar o marido com uma facada no pescoço após sofrer agressões, em Rio Verde de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul.

A defesa já ingressou com um pedido de conversão da prisão preventiva, pela prisão domiciliar, informou o Topmidianews. De acordo com o pedido, a acusada tem três filhos, um de 5 anos, outro de 4 anos e um bebê de 5 meses e as crianças precisam da mãe dentro de casa.

"Enfatize-se que o bem jurídico que é posto no epicentro de toda essa discussão ultrapassa o encarceramento da pessoa em si, sendo que o foco das atenções é deslocado para o direito das crianças de serem criadas no seio de sua família natural ou socioafetiva, não sendo demais lembrar que a Constituição da República determina que à criança deve ser assegurada, com absoluta prioridade, a convivência familiar e comunitária, dever este imposto à família, à sociedade e ao Estado, nos moldes do art. 227da Carta Magna", diz o pedido.

Suspeita alega legítima defesa

Ainda segundo o portal, a mulher disse que o marido Reinaldo Rodrigues Barbosa, 31 anos, ficou com ciúmes de um amigo que ela estava dançando e iniciou discussões durante uma confraternização de amigos.

Durante depoimento, ela afirma que levou um soco na boca e foi agredida com uma porta. Após a agressão, ela matou Reinaldo com uma facada no pescoço.

A mulher contou que pegou um pano e tentou estancar o sangue. Ela pediu ajuda da vizinha, que acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar.

Ela correu para a casa da cunhada e disse que feriu o marido, após ser espancada. Ela foi presa pela Polícia Militar.