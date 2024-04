Mulher que morreu após ficar presa em janela havia saído de espaço de festa

Socorro foi acionado, mas ela não resistiu / Corpo de Bombeiros

A Polícia Civil está investigando as circunstâncias da morte de Maria Lúcia Gomes, de 57 anos, que sofreu uma parada cardíaca após ficar presa em uma janela de uma residência no Jardim Aeroporto, em Corumbá, no domingo, 7. A vítima havia saído de um espaço de festa minutos antes do incidente.

Segundo o boletim de ocorrência, Maria Lúcia estava em um espaço de festa quando se ausentou do local e tentou entrar na casa ao lado pela janela. Não havia ninguém na residência, e as testemunhas não souberam informar o que ela foi fazer na casa.

Ela foi encontrada por volta das 18h ainda com os sinais vitais. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e tentaram reanimar a vítima, porém, sem sucesso.