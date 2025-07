Mulher retira medida protetiva e é agredida pelo marido em Bonito

Aos policiais, a vítima revelou que já havia sofrido agressões do marido anteriormente / PM/Divulgacão

Uma mulher de 32 anos foi agredida pelo próprio marido na noite de sexta-feira, dia 5, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa no âmbito de violência doméstica e chamou atenção porque a vítima havia retirado uma medida protetiva contra o agressor na tentativa de reconciliação.

De acordo com o Boletim de Ocorrência Policial Militar, a Polícia Militar foi acionada após a vítima ligar para o Copom solicitando ajuda. Ela relatou que estava ingerindo bebida alcoólica com o marido, que tem 30 anos, quando começaram a discutir. Em dado momento, ele a agrediu com um tapa no rosto e, quando ela reclamou, desferiu um soco no olho esquerdo, a jogou no chão e a enforcou.