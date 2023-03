Mulher se enrola na coberta enquanto marido bate nela com o cinto

Caso está sendo investigado pela delegacia de Jardim / (Foto: Jardim MS News)

Na noite de ontem (1), a Polícia Militar do município de Jardim foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na cidade vizinha, Guia Lopes da Laguna.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 45 anos, é casada com autor, de 49, segundo ela o homem chegou em casa bêbado acusando ela e seu filho menor de terem pegado o dinheiro, mas a vítima relata que ele não estava com dinheiro e posteriormente o autor pegou o cinto começou a agredi-la.

A mulher pegou uma coberta e jogou em seu corpo para se defender das injustas agressões e somente por essa ação não teve lesões corporais, ela ainda contou à polícia que toda vez que acontece as brigas, por medo de perder sua vida e de seu filho menor esconde todas as facas do autor, devido ele ser muito agressivo.

Os dois foram levados para a delegacia onde a mulher optou em representar criminalmente o marido, que essa não era a primeira vez que ela era agredida. O homem foi preso em flagrante e irá responder por violência doméstica.