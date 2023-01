Mulher sequestra bebê de maternidade do Paraguai

ABC

A Polícia Nacional do Paraguai está investigando o suposto sequestro de um bebê recém-nascido há dois dias no Hospital Materno-Infantil San Pablo, em Assunção, na tarde de sexta-feira (30).

O diretor do hospital, Vicente Acunã informou as autoridades que já estão analisando imagens do circuito de segurança e realizando depoimento das pessoas que viram a mulher sair do hospital com o recém-nascido.

A criança teria sido raptada por uma mulher desconhecida com aparentemente de 40 a 45 anos.

"Aparentemente, a pessoa que acompanhava a mãe saiu com o bebê. Ainda não entendemos totalmente o que aconteceu, mas está sendo investigado. Em um hospital é difícil ter um sistema de controle de entradas e saídas e também não temos segurança, só porteiro que não nossos funcionários", disse Acuña ao jornal ABC.

Ainda conforme o jornal, a suspeita teria se aproximado da mãe e a acompanhou por algum tempo antes de fugir levando a criança, relataram testemunhas, ainda reforçando que a sequestradora segurou o bebê no colo para ganhar confiança da família.

A mãe teria dito que a mulher se passou pela familiar de outro paciente, vestindo uma legging preta, blusa florida e bolsas marrons.

Qualquer informação pode ser relatada pelo 911.