Mulher tem casa invadida e bicicleta furtada por desconhecido

Divulgação/Ilustrativa

Uma mulher de 28 anos teve sua bicicleta furtada, na Rua Taquarussu, no Jardim Recinto Feliz, em Jardim

Conforme boletim de ocorrência, o fato aconteceu ontem (9). A vítima contou que uma pessoa desconhecida entrou em seu quintal e furtou a bicicleta com adesivos pretos, com um pequeno defeito, um trincado no cano superior do quadro.

A vítima contou que não tem nenhum suspeito de ter cometido o furto e, diante dos fatos, registrou boletim para as medidas cabíveis.