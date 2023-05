Mulher tem casa invadida e é agredida pelo namorado durante a madrugada

Ilustrativa

Uma mulher, de 50 anos, foi surpreendida pelo namorado, um homem de 39, na madrugada de sábado, 13. O homem invadiu a casa da vítima que fica no bairro Alto em Aquidauana.

Conforme as informações da polícia, a vítima ouviu o barulho da porta sendo quebrada, momento depois ela foi surpreendida com o autor já em cima dela. A mulher foi agredida com socos e tapas, ficando com lesões aparentes no rosto

Para se defender a vítima cortou o homem na unha, graças ao rápido serviço da polícia Militar o home foi preso em flagrante e levado para a delegacia do município.