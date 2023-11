Mulher tem casa invadida, é estuprada e tem moto roubada pelo ex

Polícia de Coronel Sapucaia investiga crime / Divulgação

Uma mulher de 32 anos foi sequestrada e estuprada pelo ex-marido de 34 anos, na cidade de Coronel Sapucaia, no último domingo (26). O autor ainda apontou uma arma para a cabeça da enteada de 12 anos.

Conforme o Midiamax, o homem invadiu a casa por volta das 3 horas da madrugada de domingo. Ele estava armado e surpreendeu a mulher exigindo que ela entregasse o celular e as chaves da motocicleta. Quando ela se recusou, o homem apontou a arma para a enteada ameaçando matá-la.

Com isso, a mulher entregou o que ele estava pedindo. Neste momento, o homem a arrastou pelos cabelos, e a fez subir na motocicleta.

Com medo de algo acidente com sua filha, a mulher foi com o autor até um local próximo ao hospital municipal em construção, onde estava o veículo Fiat Strada, de cor prata do autor.

Ele colocou a motocicleta na carroceria de seu carro e obrigou a mulher a entrar no veículo apontando a arma em sua direção.

Segundo o boletim de ocorrência feito pela mulher, ele a levou para um hotel na cidade Capitan Bado, onde a levou para um apartamento e disse: "você não quer mais nada comigo por que já deve ter outro macho", em seguida estuprou a mulher.

Já no momento em que o autor foi ao banheiro a mulher aproveitou para tentar fugir, e ao abrir a porta, o autor a segurou pelo cabelo, e ao perceber que uma funcionária do hotel presenciou o fato, tentou disfarçar mais esta lhe falou para soltar a vítima, o que fez com que ele a deixasse sair.

A mulher disse que estava separada do autor há 15 dias e tinha medidas protetivas contra ele.