Mulher tem faca cravada na mÃ£o pelo ex na frente da filha

Caso registrado na Depac de Dourados / Imagem Ilustrativa / Reprodução / Dourados News

Uma mulher de 32 anos teve uma faca cravada na mão, após ser golpeada pelo ex-marido, 27. A filha do casal assistiu a agressão. O crime ocorreu na casa da vítima, na madrugada desta terça-feira (4), em Dourados.

Os policiais militares descobriram a violência quando a mulher foi levada ao Hospital da Vida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

À PM, a vítima explicou que estava em casa com sua filha quando o ex-marido chegou. Apesar de já haver uma medida protetiva em vigor contra ele, a vítima, temendo uma possível reação violenta, permitiu sua entrada na casa.

Ela estava sentada no sofá com o suspeito, quando começou uma discussão. Durante a briga, o homem, desconfiado de um possível envolvimento da ex com outro homem, sacou uma faca e a empurrou em sua direção. Ao tentar se defender, foi atingida na mão, publicou o Campo Grande News.

Assim, a mulher descreveu o suspeito aos policiais e informou o endereço da casa dele. A equipe foi até a residência do homem e no local, foi recebida pela atual esposa do rapaz.

Em primeiro momento, a mulher tentou impedir que os militares entrassem no imóvel, mas após esclarecimentos sobre o flagrante, a entrada foi permitida.

Segundo a esposa do suspeito, o agressor havia ido até o hospital de bicicleta. Uma viatura foi até o local para tentar encontrá-lo, enquanto outra ficou parada discretamente em frente ao imóvel do homem.

Os policiais receberam mensagens da médica informando que o agressor havia saído do hospital, usando uma camiseta cinza, boné preto, short e tênis pretos.

Em seguida, um rapaz com as mesmas características passou em frente à residência, sendo imediatamente abordado pela polícia. O suspeito foi identificado como o suspeito do crime e recebeu voz de prisão.

O Conselho Tutelar foi acionado e a criança foi levada por uma conselheira ao abrigo.

A faca utilizada no crime foi apreendida e o suspeito levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

Na delegacia, foi identificado um mandado de proibição que já constava nos registros, o qual impedia o autor de se aproximar da vítima, evidenciando a violação de uma medida protetiva..