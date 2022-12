Mulher tem IPhone, cartões e dinheiro furtados de dentro do carro

Delegacia de Anastácio / Ronald Regis

Bolsa com Iphone, dinheiro e cartões foi furtada de dentro do veículo, na tarde da última terça-feira (27), na Vila Maior em Anastácio.

Segundo registro policial, a mulher deixou a bolsa no carro para ir ao mercado.

Quando voltou, notou o furto da bolsa, que tinha um aparelho Iphone, CNH, cartão CASSEMS e cédulas de dinheiro nacional.

À polícia, ela não soube esclarecer se o veículo permaneceu com as portas travadas enquanto permaneceu no local.