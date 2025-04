Mulheres são presas com carro furtado na BR-267

Veículo recuperado / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo, na noite deste domingo (27), em Nova Alvorada do Sul. Duas mulheres foram presas com um Toyota Corolla com registro de furto na BR-267.

Os policiais fiscalizavam a rodovia quando abordaram um Toyota Corolla. A condutora e uma passageira disseram que iriam até Ponta Porã para realizar compras. Sobre o veículo, a motorista disse que havia comprado após ver o anúncio em uma rede social.

Durante vistoria no automóvel, os policiais descobriram que as placas utilizadas eram falsas e o Corolla possuía registro de furto, desde 13 de abril deste ano, em São Paulo.

As duas mulheres foram encaminhadas à Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul (MS), juntamente com o veículo.

