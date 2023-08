Mulheres são presas furtando kilos de carne além de outro produtos

Autoras do furto / Divulgação

No último domingo, 27, por volta das 11h40, uma equipe da Rádio Patrulha foi acionada para comparecer até um mercado na Rua Oscar Trindade de Barros, porque duas mulheres de 20 e 29 anos haviam furtado o estabelecimento.

Após a chegada da Polícia militar, durante a revista foi encontrado na mochila de cor marrom que estava com as suspeitas cerca de 1,746kg de Filé de peito, carne moída, duas massas de lasanhas, marca Dallas; 1 pote de leite ninho Nestlé e dois remes de leite italac.

Aos militares as mulheres alegaram que pagaria inicialmente no PIX, mas uma delas acabou confessando na presença das testemunhas que furtaram os referidos objetos, e pediram perdão e pediram para não chamar a polícia.

O proprietário do mercado, ainda, relatou que as autoras teriam chegado no local com alguns objetos e deixado no armário do mercado, quando a equipe foi ver o que tinha no local foram encontrados: 1,754 kl de linguiça; duas bandejas de contrafilé espetinho 1,270 kl, três rexonas, dois dove, um gel NY.looks; duas bandejas de muçarelas 300g; quatro cebolas; treze cabeça de alho. Que os referidos produtos que estavam no armário, não seria mercado Dois Irmãos. Que perguntados as autoras, as mesmas disseram ser do mercado Atlântico.

Que diante dos fatos, ambas foram apresentadas na delegacia de polícia civil, sem lesões e sem necessidades do uso de algemas, para providências.