Mulheres são presas por sequestro e agressão em Corumbá

Delegacia da Polícia Civil de Corumbá / PCMS

Três mulheres foram presas nesta segunda-feira, 6) em Corumbá, por envolvimento em um caso grave de sequestro, cárcere privado e agressões físicas e psicológicas contra uma jovem de 24 anos. O crime ocorreu no dia 26 de setembro e, segundo a Polícia Civil, teria sido motivado por ciúmes e desavenças pessoais.

As prisões ocorreram após a Justiça decretar a prisão preventiva das suspeitas, a pedido da autoridade policial. As mulheres têm 29, 27 e 22 anos e foram localizadas por equipes do Setor de Investigações Gerais da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, com apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher.

Uma das suspeitas foi detida no Loteamento Pantanal, enquanto as outras duas foram encontradas no Assentamento São Gabriel, na zona rural do município. Todas foram levadas à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça.

De acordo com a investigação, a vítima foi abordada na saída do trabalho, sequestrada e levada sob ameaça para um local onde sofreu agressões físicas. Em seguida, foi abandonada em uma estrada rural. A ação, segundo a polícia, foi premeditada pelas autoras, que agiram com extrema violência. O caso gerou forte repercussão social na cidade e nas redes sociais locais.

As três presas devem ser interrogadas ainda hoje e, posteriormente, encaminhadas à Penitenciária Feminina da região. A Polícia Civil tem agora o prazo legal de 10 dias para concluir o inquérito, que será enviado ao Ministério Público para análise e oferecimento de denúncia.

As suspeitas poderão responder por sequestro e cárcere privado qualificado (pena de 2 a 8 anos), lesão corporal (até 5 anos), ameaça (até 6 meses) e dano (até 3 anos), totalizando uma pena que pode ultrapassar 16 anos de reclusão, sem contar possíveis agravantes pela violência imposta à vítima.

