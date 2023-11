Mulheres se estapeiam dentro de igreja em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia / Divulgação

Duas mulheres se estapearam em numa Igreja evangélica, na noite de domingo (12), no bairro Jardim Aeroporto, em Aquidauana. Não foi revelado o motivo das agressões e as duas foram conduzidas à delegacia.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima de 33 anos contou que chegou à igreja para participar do culto, quando foi surpreendida dentro do templo pela agressora de 32 anos. A vítima foi agredida com chutes e puxões de cabelo.

Os fiéis da igreja seguraram a agressora que fugiu do local. A Polícia Militar foi acionada e com as características da mulher, os policiais a localizaram. Ela confessou a agressão, mas não revelou o motivo.

Assim, a autora, vítima e a testemunha foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil, para serem tomadas as providências cabíveis.