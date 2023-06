Multidão enfrenta PM e é dispersada com disparos de elastômeros em Ribas do Rio Pardo

Divulgação

Na noite de sábado, 24, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de que incontáveis indivíduos estavam impedindo o fluxo da via de trânsito em frente a uma conveniência e ainda arremessando garrafas de vidro contra veículos que tentavam passar pelo local.

Diante dos fatos, duas guarnições da PM deslocaram ao local e se deparam com cerca de 400 pessoas que estavam obstruindo a via.

Além de várias pessoas na calçada com mesas, engradados e vasilhames ocupando a área de passeio, e ainda outra elevada quantidade de pessoas no interior do comércio sem nenhuma condição de segurança.

Assim, a Polícia Militar verbalizou com a multidão para que desobstruíssem a via pública, porém as ordens não foram acatadas.

A multidão estava exaltada e começou e começou a arremessar garrafas de cerveja e de uísque contra os policiais e as viaturas, atingindo o vidro traseiro de uma das viaturas e ainda a cortar a mão de uns dos polícias com os estilhaços.

Nesse momento, foi feito o uso de equipamentos de menor potencial ofensivo, gás de pimenta e disparos de elastômero (bala de borracha) para reestabelecer a ordem pública que havia se perdido naquele momento.

Ao término da ação de dispersão, 5 indivíduos foram identificados e conduzidos a delegacia pelas práticas criminosas de: incitação, lesão corporal, dano, resistência, desacato, desobediência e perturbação do sossego alheio, sendo que dentre eles, foram conduzidos o cantor que se apresentava no local e o dono do estabelecimento, o qual motivava a multidão a enfrentar os policiais.