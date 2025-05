Músico foragido por não pagar pensão é preso em Rio Negro

Equipe da POLINTER entrou em contato com a Delegacia de Rio Negro / Divulgação

Um homem de 40 anos foi preso na madrugada do último sábado, 10, durante uma operação conjunta entre a POLINTER (Delegacia Especializada de Polinter e Capturas) e a Delegacia de Polícia de Rio Negro (MS). Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto, expedidos pelas comarcas de Dourados (MS) e Araçatuba (SP).

Durante as investigações, a equipe da POLINTER/MS descobriu que o foragido atuava como músico e utilizava um nome artístico diferente de seu nome de registro, integrando a banda de uma dupla sertaneja. A partir da agenda de shows, os policiais localizaram uma apresentação prevista para o fim de semana em Rio Negro.

Com base nessas informações, a equipe da POLINTER entrou em contato com a Delegacia de Rio Negro, que montou a operação para efetuar a prisão. O homem foi capturado durante a madrugada do dia 10 e estava sendo procurado por não pagamento de pensão alimentícia, além de outros crimes.

Ele permanece à disposição da Justiça.

