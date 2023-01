Namorado sente ciúmes de música e agride mulher com chutes

Homem agrediu a namorada após ouvir música / Bonito Mais

Homem de 28 anos sentiu ciúmes da namorada de 35 enquanto o casal ouvia uma música e a agrediu com chutes. O caso aconteceu no último sábado (21), no bairro Bom Viver, em Bonito.

Segundo o Bonito Mais, a Polícia Militar foi ao local e a vítima narrou que estava ouvindo uma música junto com o namorado. O homem passou a ter ciúmes, partindo em seguida para a agressão física de forma violenta, derrubando-a ao chão e desferindo em seguida vários chutes.

A vítima conseguiu fugir e chamar a polícia. Ela informou ainda que durante as agressões, teve seu celular danificado pelo agressor.

O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis e responderá por lesão corporal dolosa referente a violência doméstica e dano.