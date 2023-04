Não caia em golpe: Detran-MS alerta para anúncios falsos de CNH sem exames

Sede do Detran, em Campo Grande / (Foto: Divulgação)

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) fez um alerta nesta sexta-feira, 14, para novas tentativas de golpes utilizando serviços públicos. Desta vez, criminosos estariam divulgando em redes sociais e aplicativos de mensagem supostas fraudes em emissão de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) sem processos obrigatórios, como aulas e exames.

Nos anúncios, os criminosos utilizam valores abaixo do mercado, em todas as categorias sem a necessidade de passar pelos exames. Os estelionatários destacam que o documento é “totalmente original e autêntico", com consulta no sistema CNH Digital.

“Provavelmente essas pessoas não vão receber a habilitação e muitos ficam com vergonha de denunciar, pois têm ciência das consequências e medo das sanções ou mesmo, vão receber um documento falso, cujo registro não existe junto ao sistema Renach-Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Quem cai no golpe, também se enquadra em crime de falsificação de documento”, alerta o diretor de habilitação do Detran-MS, Luiz Fernando Ferreira dos Santos.

Santos reforça que para tirar a CNH é preciso passar por todas as etapas que incluem: exames psicológico, médico, cursos teórico e prático, além de aprovação nos exames teórico e prático. “Não existe outra maneira de emitir o documento sem passar por todas as etapas. Busque sempre os meios legais. Na dúvida, busque os canais oficiais de atendimento do Detran-MS”, esclarece.

O site do Detran-MS (www.meudetran.ms.gov.br) disponibiliza informações oficiais da situação das autoescolas credenciadas para prestar o serviço de CNH nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

"O Detran em Números disponibiliza ainda, o índice de aprovação por CFC (Centro de Formação de Condutores). A ferramenta permite o filtro por município, categoria e tipo de exame", informa.