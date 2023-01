Narcotraficante brasileiro é expulso do Paraguai

Homem foi preso e expulso do país vizinho / Divulgação

Narcotraficante brasileiro R.L. de 30 anos, foi preso em Salto del Guairá no Paraguai e expulso do país. Ele era procurado pela Justiça do país vizinho por tráfico de drogas e foi encontrado por servidores da comisaría nº 8 de Canindeyú.

Conforme o Midiamax, a Polícia Nacional do Paraguai foi quem capturou o brasileiro. O mandado de prisão dele envolve um processo de extradição instaurado em seu tribunal. Assim que detido, o acusado foi entregue à Polícia Militar do Brasil.

Assassino expulso

Recentemente, no último mês de novembro, a polícia paraguaia também extraditou Emiliano Edulfo Lopes Fernandes, de 52 anos, suspeito de matar e enterrar o corpo da ex-mulher, Felipa Moreno Ojeda, de 33 anos, em uma casa em Ponta Porã. Assim, que preso, no dia 8 de novembro de 2022, ele foi expulso do Paraguai.

Na ocasião, Emiliano estava com documento falso, na cidade de San Alberto, Departamento de Alto Paraná no Paraguai. Ele estava foragido, após ter prisão preventiva decretada.

Ele foi preso em uma abordagem e, após os agentes realizarem checagem junto à Polícia Civil de Ponta Porã, souberam que ele era foragido. Emiliano foi entregue à Polícia Federal em Foz do Iguaçu (PR) e seria trazido a Mato Grosso do Sul, para responder pelo feminicídio e ocultação de cadáver.