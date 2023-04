"Nenhuma crime passa despercebido" reforça diretor de inteligência sobre ataques em MS

Sala de videomonitoramento / (Foto: Divulgação)

O diretor do Departamento de Inteligência Policial (DIP), da Polícia Civil, delegado Odorico Ribeiro Mendonça e Mesquita, participou na manhã desta quinta-feira, 13, de uma coletiva de imprensa que aconteceu no Centro Integrado de Comando e Controle de Mato Grosso do Sul. O objetivo do encontro foi apresentar aos jornalistas como funciona o monitoramento que já é feito desde agosto de 2022, nas escolas da capital e interior.

Com esta central, tudo o que acontece nas escolas e nos arredores é monitorado e no caso de alguma ação suspeita as forças de segurança são acionadas, com um tempo de resposta de no máximo 6 minutos, dando mais tranquilidade e proteção tanto aos alunos, como aos professores, profissionais que atuam nas escolas e também para os pais, principalmente diante da constante divulgação de boatos sobre possíveis massacres.

Falando sobre o trabalho da Polícia Civil, Odorico explicou que o trabalho da instituição se inicia com o registro do Boletim de Ocorrência, registro de procedimento policial, para que se possa fazer o rastreio, com apoio das plataformas e autorizações do Poder Judiciário, mesmo assim, a Polícia Civil tem trabalhado preventivamente, de forma integrada com as demais forças, para garantir o bem estar geral.

“Temos trabalhado com a prevenção, fazendo monitoramentos, para identificar as escolas, os locais de maior risco, sempre de forma integrada com o Ministério da Justiça e demais forças de segurança, para impedir que massacres possam vir a acontecer no Mato Grosso do Sul”, explicou.