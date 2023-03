No dia do Consumidor, Polícia Civil e Iagro apreendem Alimentos Impróprios para consumo

Carne Aprendida / Divulgação Policia Civil

No dia 15 de março é celebrado o Dia do Consumidor, data importante para ressaltar a importância de práticas de consumo consciente e aplicação de direitos previstos na Lei nº 8.078/90, que regulamenta a relação de consumo.

Com esse objetivo, a Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo)e em parceria com a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) tem intensificado as fiscalizações dos estabelecimentos no intuito de garantir a plena satisfação e segurança dos direitos dos consumidores.

Nesse sentido, Decon e Iagro realizaram ação fiscalizatória no interior do Estado com o objetivo de impedir a venda de alimentos impróprios para consumo, foram apreendidos alimentos nas cidades de Angélica, Ivinhema, Nioaque e Maracajú.

Os alimentos continham micro-organismos, substâncias tóxicas, elementos estranhos, em sua maioria infecto-contagiosos, com possibilidade de provocar doenças graves.

Todos os produtos foram imediatamente retirados do mercado.

Assim, a Delegacia do Consumidor atua de forma incisiva assegurando a segurança dos alimentos ingeridos pelos seus cidadãos.

No dia 10, foram apreendidos em Angélica-MS, em uma casa de carne, carnes de origem de abate clandestino.

Apreensão e destruição de:

422 quilos carnes bovina

81,8 quilos Linguiça

11.9 quilos de charque

5.2 quilos calabresa – vencida

0.5 quilos tripa

5 litros de leite

Dia 11/03 em Ivinhema

35 Quilos Salsicha

02 Quilos hambúrguer caseiro

06 Quilos de Mussarela

02 Quilos de calabresa

02 Quilos de bacon

20 litros molho caseiro

Transporte sem refrigeração

Produto sem origem