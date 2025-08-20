Acessibilidade

20 de Agosto de 2025 • 16:08

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Nova portaria define atuação da Polícia Civil em medidas protetivas de urgência

Publicação no Diário Oficial formaliza ações com base em acordo entre Tribunal de Justiça e Governo do Estado

Redação

Publicado em 20/08/2025 às 15:54

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Delegacia-Geral da Polícia Civil de MS / PCMS

Foi publicada na edição desta quarta-feira, 20, do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, a Portaria Normativa Nº 234/2025/DGPC/MS, que regulamenta a atuação de Policiais Civis no cumprimento de Medidas Protetivas de Urgência em casos de violência doméstica. A medida decorre do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e o Governo do Estado.

O documento, assinado pelo Delegado-Geral da Polícia Civil, estabelece procedimentos com base no Acordo de Cooperação Técnica nº 03.010/2025. A parceria envolve também a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a Delegacia-Geral da Polícia Civil e a Polícia Militar, e tem como objetivo garantir o cumprimento rápido e eficiente das medidas previstas na Lei Maria da Penha.

Leia Também

• Homem é preso em Corumbá por descumprimento de medida protetiva

• Irmão é preso descumprir medida protetiva da irmã em Miranda

• Homem é preso por descumprir medida protetiva em Corumbá

A portaria também leva em consideração o protocolo de atendimento já adotado na Casa da Mulher Brasileira, e institui diretrizes específicas para atuação dos Policiais Civis como Oficiais de Justiça ad hoc em processos relacionados à violência doméstica. O objetivo é padronizar e agilizar o atendimento às vítimas, fortalecendo a rede de proteção às mulheres em situação de risco.

Com a nova normativa, o Estado avança no enfrentamento à violência contra a mulher, reforçando o compromisso institucional com a segurança e a justiça.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Homem é preso em Bodoquena por posse de arma e ameaça contra companheira

Serviços

Palestra sobre golpes digitais é realizada no CRAS em Ribas do Rio Pardo

Polícia

Polícia apreende R$ 1,4 milhão em produtos ilegais em Dourados

PRF apreende maconha e contrabando em Dourados

Veículo furtado com carga de contrabando é apreendido na MS-060

Falsa biomédica de MS é indiciada por lesão corporal gravíssima e contrabando

Polícia

PRF apreende seis toneladas de maconha escondidas em caminhão em Dourados

Publicidade

Policial

Furto de capacetes é registrado em Anastácio

ÚLTIMAS

Aldeia Moreira

Homem é preso por ameaça e invasão em aldeia de Miranda

Suspeito de 35 anos foi localizado por uma equipe do 7ºBPM

Ventania

Bombeiros atendem duas ocorrências de queda de árvores em Corumbá

Os bombeiros efetuaram o corte e a remoção das árvores, deixando o locais em segurança

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo