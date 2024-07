Novo recorde: PRF apreende 1,3 tonelada de cocaína em Paranaíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 1,3 tonelada de cocaína na tarde desta segunda-feira, 8, em Paranaíba, a maior quantidade em uma única apreensão em 2024. O recorde anterior era de uma operação em Picos (PI), em maio, com cerca de 800 quilos da droga.

A ação ocorreu no km 86 da BR-158, quando uma equipe de policiais deu ordem de parada ao motorista de um caminhão frigorífico para abordagem de rotina.

Durante a fiscalização no compartimento de carga do veículo, os agentes localizaram 41 fardos com a droga escondidos em meio às caixas com peças refrigeradas de carne bovina. Além dos 1.375 quilos de cocaína, foram encontrados outros 173 de maconha.

O condutor informou ter recebido o material ilícito nas cidades de Ji-Paraná e Vilhena, em Rondônia, e que o destino seria o estado de São Paulo. Ele foi detido e, junto com a droga, encaminhado para a Polícia Federal em Três Lagoas.

No ano de 2023, a PRF no Mato Grosso do Sul também registrou outro marco. Em fevereiro daquele ano, no município de Sidrolândia, os policiais apreenderam 1,8 tonelada de cocaína, a maior apreensão da história do órgão.