Novos chefes são nomeados pelo Diretor-geral da PRF em MS; veja a lista

Antônio Fernando Souza Oliveira / Arquivo/FCMS

Segundo o site Midiamax, as nomeações foram publicadas em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) de ontem (24).

Augusmar Vieira Melo é o novo superintendente-executivo, e vai comandar a PRF no Estado até a designação do titular.

Souza Oliveira indicou chefes dos núcleos, setores, serviços e das delegacias. Ainda foi nomeada como chefe de gabinete Graciela Machado. Confira a lista de designados abaixo.

Superintendência-Executiva: Augusmar Vieira Melo

Setor de Gabinete: Graciela Macedo

Núcleo de Análise Técnica: Ricardo Cristiano Machado Bissaco

Núcleo de Comunicação Social: Tércio Baggio de Alencar

Núcleo de Articulação e Governança: Ricardo Fernandes da Costa

Serviço de Operações: João Paulo Pinheiro Bueno

Setor de Gestão Operacional: Maurício de Castro Ferreira

Setor de Segurança Viária: Francisco Xavier da Silva

Núcleo de Prevenção, Registro e Perícia de Acidentes: Luiz Carlos de Oliveira

Núcleo de Policiamento de Trânsito: Jaques Douglas Ferreira Barbosa

Núcleo de Operações Especiais: Thiago de Souza Rosa

Núcleo de Operações com Cães: Fábio Barbosa Mardini

Serviço de Inteligência: Rafael Calazans Floriano

Núcleo de Análise de Inteligência: Alessandro Rodrigo Seki

Núcleo de Contrainteligência: Heloísa Cristina Rodrigues de Melo

Núcleo de Operações de Inteligência: Marcelo Amaral Lima

Serviço de Corregedoria e Controle Interno: Aloysio Mário de Medeiros

Núcleo de Investigação Correcional e Assuntos Internos: Fábio Sussuarana Ferreira

Setor de Gestão de Pessoas: Mariana de Rezende Ossuna

Núcleo de Atenção à Saúde: Lindomar Elias dos Santos

Núcleo de Administração de Pessoal: Luciano Valdir Schneider

Núcleo de Educação Corporativa: Salomão Anderson Magalhães de Queiroz

Setor de Administração: Cleber Ortega Moura

Núcleo de Contratações Públicas: Thainá Carvalho Costa Xavier

Núcleo de Orçamento e Finanças: Renata Cristina Procópio Ribeiro

Núcleo de Logística: Alexandre Figueiredo dos Santos

Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação: Júlio Cézar Pizani

Delegacia em Campo Grande: Guilherme Magnani

Núcleo de Policiamento e Fiscalização em Campo Grande: Vinícius de Oliveira Figueiredo

Delegacia em Nova Alvorada do Sul: Délcio Delmar Buss

Núcleo de Policiamento e Fiscalização em Nova Alvorada do Sul: Fabrício de Queiroz Guimarães

Delegacia em Corumbá: Wesley Seron

Núcleo de Policiamento e Fiscalização em Corumbá: Rogério de Oliveira Lucena

Delegacia em Dourados: Waldir Brasil do Nascimento Júnior

Núcleo de Policiamento e Fiscalização em Dourados: Gabriel Oriente Pereira

Delegacia em Guia Lopes da Laguna: Salvadora Benites da Silva Camargo

Núcleo de Policiamento e Fiscalização em Guia Lopes da Laguna: André Nakasone

Delegacia em Coxim: Rogério Barbosa dos Santos

Núcleo de Policiamento e Fiscalização em Coxim: Alan Francis Moreira Rodrigues

Delegacia em Três Lagoas: José Ferreira Torres

Núcleo de Policiamento e Fiscalização em Três Lagoas: José Antônio Fagundes da Fontoura Júnior

Delegacia em Paranaíba: Ednilson Teotônio Farias

Núcleo de Policiamento e Fiscalização em Paranaíba: Renan de Mello Pereira

Delegacia em Naviraí: Jiancarlos de Moraes

Núcleo de Policiamento e Fiscalização em Naviraí: Paulo César Mazzo Ivaldi Júnior