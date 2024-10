Oito pessoas são presas por furto de energia em Rochedo

As investigações prosseguem para a identificação de outros possíveis pontos de irregularidades / Divulgação



Na manhã de hoje (30) a Delegacia de Polícia Civil de Rochedo e Perícia Criminal, com apoio da Energisa deflagrou a “Operação Elétrica”, com o intuito de combater furtos de energia elétrica e fraudes na medição de energia em imóveis na cidade de Rochedo.

A ação contou com três equipes policiais, uma equipe da perícia técnica e 15 equipes da concessionária, que realizaram mapeamento e vistorias em 11 imóveis na cidade.

Após diligências subsidiadas com dados da Energisa foram constatadas divergências de informações sobre o consumo de energia em alguns locais, razão pela qual as equipes realizaram fiscalizações e conseguiram confirmar essas ocorrências.

Ao final, oito pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia e autuadas por crimes como Furto de energia elétrica e Estelionato.

O delegado titular da DP de Rochedo, Roberto Duarte Faria, e Denise Simões, relações Institucionais da concessionária, esclarecem que o desvio, popularmente conhecido como “gato de energia elétrica”, pode configurar os crimes de furto ou estelionato. Além disso, pode causar acidentes fatais em face das ligações clandestinas que podem provocar incêndios e explosões, sendo a segunda maior causa de morte no país relacionada à energia elétrica.

“Toda semana estamos em algum ponto do estado, com o apoio da Polícia, com fiscalizações rigorosas para diminuir o número de furtos de energia. Esse tipo de prática traz uma série de prejuízos e perigos; não somente causa danos à rede elétrica, impacta na qualidade de fornecimento e eleva o custo da energia dos demais consumidores, mas principalmente pode colocar em risco a vida da população”, afirma o coordenador comercial da Energisa MS, Jonas Ortiz.

“Para denunciar o furto de energia, o cliente pode utilizar os canais de atendimento da Energisa. A identidade de quem denuncia é mantida em total anonimato”, complementa Jonas.

Outro fator de importância é que grande parte do prejuízo com as fraudes é direcionado aos demais consumidores, que acabam arcando com parte do custo inerente à reposição das perdas decorrentes destas ligações clandestinas.

As fraudes, mais conhecidas como “gato”, trazem sobrecarga da rede elétrica e podem piorar a qualidade do serviço prestado, deixando o sistema mais suscetível a interrupções e oscilações de energia.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), estima que as fraudes no Brasil são gigantescas, representando mais do que 31,5 mil gigawatts, o que pode sustentar imóveis em grande parte do Estado do Mato Grosso do Sul.

As investigações prosseguem para a identificação de outros possíveis pontos de irregularidades na cidade de Rochedo.