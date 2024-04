Ong de proteção animal de Aquidauana tem conta invadida

Facebook foi invadido / Divulgação

A Ong Amigo Bicho, dedicada à proteção animal em Aquidauana, teve sua conta foi invadida pela segunda vez. A presidente da organização, preocupada com a movimentação suspeita, procurou delegacia para relatar o ocorrido.

De acordo com o boletim de ocorrência, a conta da Ong já havia sido invadida e excluída em dezembro do ano passado. Em março deste ano, a situação se repetiu quando uma live importante, realizada em parceria com um veterinário, desapareceu misteriosamente do perfil da organização. A presidente expressou sua preocupação com a segurança dos dados e o comprometimento das atividades da Ong.

A invasão da conta representa não apenas uma violação da privacidade e segurança da Ong, mas também a perda de conteúdo valioso para a organização e sua missão de proteger os animais. As autoridades competentes estão investigando o caso para garantir que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados pelo crime cibernético.