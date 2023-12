Ônibus roubado em Goiás é recuperado em Ladário

Veículo com registro de roubo / Divulgação

Um homem de 35 anos foi preso conduzindo um ônibus roubado em Goiás. O veículo foi recuperado na Rua Corumbá, com Avenida 14 de Março, na cidade de Ladário, no domingo, 3.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava tentando atravessar o ônibus roubado para a Bolívia. Ele foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em flagrante por receptação e durante o interrogatório preferiu ficar em silêncio.

Dentro do veículo foi encontrada a chave do ônibus e um bilhete indicando as possíveis rotas de Goiás a Corumbá. Após a prisão, o autor foi encaminhado até o plantão da 1ª Delegacia de Corumbá, onde foi formalizado o flagrante. A investigação prosseguirá para apurar toda a dinâmica do crime.