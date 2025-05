Operação "18k": Polícia prende suspeito de roubo milionário de joias em Ponta Porã

A Operação "18k" segue em andamento com foco na desarticulação do grupo criminoso e recuperação do material roubado / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, deu apoio à Polícia Civil de São Paulo no cumprimento de mandados judiciais relacionados a um roubo de joias avaliado em R\$ 1 milhão. A ação, que integra a Operação "18k", foi realizada nesta terça-feira (27) e resultou na prisão de um dos investigados na cidade sul-mato-grossense. O crime ocorreu em dezembro de 2024, no bairro Jardim Ouro Verde, em Presidente Prudente (SP). De acordo com as investigações, a vítima — um comerciante de joias de 73 anos — foi atraída até a residência de uma mulher para apresentar seu material. Ao estacionar em frente ao imóvel, o idoso foi abordado por dois homens armados que chegaram em outro veículo. Eles roubaram uma bolsa contendo joias e o telefone celular da vítima. Durante a ação, houve luta corporal e o comerciante foi agredido com uma coronhada. Um dos suspeitos ainda disparou uma arma de fogo durante a fuga.

As apurações apontam que o crime foi premeditado e contou com informações privilegiadas fornecidas por pessoas próximas à vítima. Após o roubo, os suspeitos teriam se dispersado em diferentes cidades, incluindo Pirapozinho (SP) e Ponta Porã (MS). Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados: três em Presidente Prudente, um em Pirapozinho e um em Ponta Porã. No município sul-mato-grossense, foi preso L.S.B., de 29 anos, que também foi flagrado com um veículo Fiat Pulse com sinais de adulteração e registro de furto em São Paulo. Ele foi autuado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Em Presidente Prudente, outro suspeito, de 39 anos, que atuava como corretor de imóveis, também foi preso em seu local de trabalho. Ambos tiveram prisões temporárias decretadas por 30 dias, podendo ser prorrogadas. Durante a ação policial, foram apreendidos o carro usado no roubo e celulares que passarão por perícia. Depoimentos colhidos no decorrer da operação reforçam a participação dos detidos no crime. A polícia agora trabalha para identificar outros possíveis envolvidos. A Operação "18k" segue em andamento com foco na desarticulação do grupo criminoso e recuperação do material roubado.