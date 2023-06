Operação "Abra-te Sésamo" prendeu 11 pessoas em Campo Grande

Megaoperação da Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, com apoio de diversas outras instituições, deflagrou nesta terça-feira, 6, a operação “Abra-te Sésamo”, cujo o objetivo de cumprir 46 mandados de busca e apreensão em um complexo de condomínios invadidos, conhecido popularmente como “Carandirú”, localizado no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande.

Desde a madrugada, foram empregadas aproximadamente 50 viaturas, além de 273 policiais civis do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e Crime Organizado), DPC (Departamento de Polícia da Capital), DPE (Departamento de Polícia Especializada) e Departamento de Polícia do Interior. Além destes, integraram as ações: Policiais Militares do 9ºBPM, Companhia de Canil do Batalhão de Choque, Grupamento Aéreo, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Perícia Técnica e Assistência Social do Estado e Município, totalizando 321 servidores.

Conforme a Polícia Civil, a operação resultou na prisão em flagrante de 11 pessoas e duas em decorrência de cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão. Os presos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e receptação.

Também foram apreendidos 12kg de maconha e 2kg de cocaína, além de duas armas de fogo (um revólver e uma pistola), cerca de 50 munições e R$ 20 mil em dinheiro.

O balanço da ação foi apresentado pela coordenadora, a Delegada Titular da 3ª Delegacia de Campo Grande – Priscilla Anuda Quarti. Segundo a autoridade policial, as investigações tiveram início em agosto de 2022, a partir de ocorrências de crimes patrimoniais (roubos e furtos), praticados na região de abrangência da 3ª DP.

Após o levantamento inicial dos dados, foi representado pelos mandados de prisão e o pedido foi deferido pela 3ª Vara Criminal de Campo Grande. Ainda conforme a delegada, o “Carandiru”, é composto por 44 apartamentos e duas casas térreas e existia uma narrativa difundida por moradores dos bairros Mata do Jacinto e Vila Margarida, de que nenhuma força policial podia entrar no local.

“Neste sentido, a operação veio demonstrar que não existe nenhum lugar que a Polícia Civil e demais forças policiais juntas não possam entrar”, reforçou o Delegado-Geral da Polícia Civil – Roberto Gurgel de Oliveira Filho, também presente na coletiva de imprensa.

A denominação da Operação se dá em analogia ao Conto Ali Babá e os 40 ladrões, do Livro As mil e uma noites, em que o jovem, em uma de suas viagens, enquanto descansava, ouviu vozes distantes, quando, ao aproximar-se, deparou-se com 40 ladrões, que se encontravam em frente a uma enorme pedra. Em determinado instante, um deles bradou, “abre-te, sésamo”, momento em que a pedra se moveu, revelando a entrada de uma caverna.

Nesta caverna eram guardados os objetos dos crimes praticados pelos ladrões, que os guardavam naquele local, onde ninguém conseguiria entrar, apenas os integrantes do grupo.

*Com assessoria de imprensa