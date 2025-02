Operação ALPHA 14 em Costa Rica desmantela homicídio e prende suspeitos

Operação em Costa Rica / Divulgação

Na manhã de domingo (02), a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, deflagrou a Operação ALPHA 14, com o objetivo de cumprir mandados de prisão temporária, internação provisória, além de ordens de busca e apreensão. A operação foi desencadeada após a investigação de um homicídio, ocorrido em 12 de janeiro de 2025, em uma área de difícil acesso com um lago formado por mina d'água, no município de Costa Rica.

Apesar da complexidade do caso, a equipe de investigação conseguiu reunir elementos suficientes para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime, que teria relação com o tráfico de drogas. Com base nas provas coletadas, os pedidos de medidas cautelares foram feitos e atendidos pela Justiça.

O delegado Jhonny Garcia, que lidera as investigações, destacou a dedicação contínua da equipe policial desde o momento em que o corpo foi encontrado. Esse esforço resultou na coleta das provas necessárias e na obtenção das ordens judiciais. Ele também ressaltou que a decisão de não divulgar informações preliminares teve como objetivo proteger a operação, evitando que os suspeitos fossem alertados.

As investigações continuam, com o intuito de esclarecer todos os detalhes do caso e garantir a punição de todos os envolvidos. Durante a operação, um homem foi preso e dois adolescentes foram apreendidos por suspeita de envolvimento no homicídio.

A Operação ALPHA 14 recebeu esse nome para simbolizar o compromisso das forças de segurança com a resolução de crimes violentos, especialmente homicídios. O termo "Alpha" representa liderança e ação coordenada, características essenciais no trabalho investigativo. O número 14 faz referência ao fato de que este é o 14º homicídio esclarecido entre 2022 e 2025 em Costa Rica-MS, demonstrando o esforço contínuo das autoridades na busca por justiça.

Além das prisões relacionadas ao homicídio, durante a operação, duas outras prisões em flagrante ocorreram. Um dos detidos foi preso por tráfico de drogas e corrupção de menores, enquanto o outro foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e acessórios de uso restrito.

As ações de repressão à criminalidade, realizadas de forma integrada pelas forças de segurança, têm sido essenciais no combate ao crime organizado na região. A investigação segue em andamento, visando garantir que todos os responsáveis sejam devidamente punidos.