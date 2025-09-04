Operação apreende carne de abate clandestino em Bandeirantes

Os responsáveis foram autuados por crimes contra as relações de consumo / PCMS

A “Operação Bandeirantes” teve como foco combater a comercialização de carne sem comprovação de origem, resultado de abate clandestino. Foram alvo da ação os estabelecimentos Divimar Casa de Carnes, Mercado Primos e Casa de Carnes Pantaneiros.

A DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), em ação conjunta com a Vigilância Sanitária, SIM (Serviço de Inspeção Municipal), CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária) e IAGRO, realizou nesta quinta-feira, 4, uma operação de fiscalização em casas de carne de Bandeirantes.

Nos locais, os agentes encontraram carne oriunda de abate ilegal, produtos vencidos e alimentos sendo manipulados para produção de linguiça e charque sem inspeção sanitária. Todo o material foi apreendido.

Os responsáveis foram autuados por crimes contra as relações de consumo, previstos na Lei nº 8.137/90. As infrações não permitem arbitramento de fiança na fase policial. A prática representa risco à saúde pública, além de prejuízo ambiental e concorrência desleal.

