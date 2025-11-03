Operação apreende drogas e conduz suspeitos em Paraíso das Águas

Investigação resultou na apreensão de maconha, cocaína e material usado para tráfico
Material apreendido pela polícia / PCMS
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Paraíso das Águas, realizou nesta segunda-feira (3) uma operação que culminou na apreensão de drogas e na condução de suspeitos à delegacia do município. A ação foi motivada por investigações sobre um possível ponto de comércio de entorpecentes na cidade.
Por volta das 9h50, um homem de 44 anos foi abordado após sair de uma residência com uma bicicleta em atitude suspeita. Durante a revista, os policiais encontraram pequenas porções de substância semelhante à maconha dentro de uma carteira de cigarro.
O suspeito indicou o local onde havia escondido mais drogas. Na residência, foram apreendidos cerca de 160 gramas de maconha, incluindo porções embaladas e um tablete envolto em fita adesiva. Ele admitiu que parte da droga era para consumo próprio, mas também confessou comercializar pequenas quantidades para sustentar o vício.
Durante diligências complementares, os policiais foram a outra residência indicada pelo suspeito. Uma mulher confirmou ter recebido uma porção de maconha para consumo. Em buscas na casa dela e de outro envolvido, de 19 anos, foram encontradas várias porções de cocaína, dinheiro e uma balança de precisão, reforçando indícios de tráfico.
Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paraíso das Águas, onde os suspeitos responderão aos procedimentos legais cabíveis.
