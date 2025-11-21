Operação Archote mira organização interestadual de tráfico em RO e MS

No Mato Grosso do Sul, o cumprimento das medidas ficou a cargo do DRACCO / PCMS

A Polícia Civil de Rondônia deflagrou, na manhã da úlima quarta-feira (19), a Operação Archote, conduzida pela DRACO2/DECCO e realizada com apoio de outras unidades policiais e do Ministério Público. O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas, com atuação simultânea em Rondônia e Mato Grosso do Sul.

As medidas judiciais foram cumpridas em Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena, Guajará-Mirim, Nova Mamoré e São Felipe d’Oeste, além das cidades de Campo Grande e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A amplitude dos alvos demonstra o alcance interestadual do grupo investigado.

Segundo as apurações, a organização utilizava métodos sofisticados para dificultar o rastreamento das atividades ilícitas. Entre eles, pagamentos realizados em criptomoedas, a atuação de um químico para avaliar a pureza das drogas e uma estrutura logística montada para o transporte interestadual de entorpecentes.

Ao todo, a operação cumpre 78 medidas cautelares, incluindo nove mandados de prisão, 23 mandados de busca e apreensão, além do sequestro e da indisponibilidade de bens avaliados em cerca de R$ 15 milhões.

Entre os investigados estão empresários, o filho de um vereador e uma estudante de Medicina, indicando o poder de aliciamento e a capilaridade social da organização criminosa.

O nome “Archote” faz referência à tocha, símbolo de iluminação em ambientes escuros, representando o esforço policial em esclarecer fatos e expor estruturas ocultas do crime organizado.

No Mato Grosso do Sul, o cumprimento das medidas ficou a cargo do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO).

A operação integra a RENORCRIM/MJ — Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas —, reforçando a atuação conjunta e coordenada no combate ao crime organizado no país.

