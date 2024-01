Operação Áreas Urbanas continua este fim de semana na Capital

Policia Militar fim de ano Foto Saul Schramm 9 730x480

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) prossegue com a 3ª fase da Operação Áreas Urbanas nesta sexta-feira(19) e sábado (20), intensificando a execução do policiamento ostensivo e preventivo em pontos estratégicos de Campo Grande.

As unidades da PM estarão dedicadas à execução do policiamento, priorizando ações de caráter preventivo. O objetivo principal é combater os crimes em toda a Capital.

A Polícia Militar continuará reforçando o policiamento na cidade com o intuito de impedir a ocorrência de eventos que comprometam a segurança da população campo-grandense, bem como aqueles que afetam a sensação de segurança e a tranquilidade das pessoas.

Continuarão empenhadas na Operação Áreas Urbanas as equipes de radiopatrulha, bem como as Forças Táticas, o BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), o BPMChoque (Batalhão de Polícia Militar de Choque), CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo) e forças adicionais.

"A PMMS está empenhada em garantir a segurança da comunidade e reforça seu papel essencial na construção de uma sociedade mais protegida e harmoniosa", destaca o Comando-Geral da corporação.

