Operação Beijo de Judas apreende 475 kg de cocaína e prende três na fronteira de MS

Operação deflagrada em alusão ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apreendeu 475 quilos de cocaína e prendeu três pessoas em flagrante nesta quinta-feira (26), durante a Operação Beijo de Judas, deflagrada em Mundo Novo, na região de fronteira com o Paraguai. A ação, coordenada pela Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), é considerada a maior apreensão de cocaína do ano no estado.

Deflagrada em alusão ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado em 26 de junho, a operação teve como foco o combate ao tráfico de drogas na região sul do Estado, conhecida como rota do narcotráfico. A investigação é conduzida pela Polícia Civil e contou com apoio da Polícia Militar e da Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo, que utilizou um helicóptero no patrulhamento.

Além da droga, foram apreendidos um revólver calibre .357 com numeração raspada, uma pistola calibre .40, 20 munições, dois veículos, sendo um Citroën C3 e uma moto Yamaha Fazer 250 cilindradas, e R$ 8.500 em dinheiro. Parte da cocaína estava escondida em caixas de papelão, e o restante foi localizado em diversos cômodos da casa, incluindo atrás de sofá e embaixo da cama.

Segundo a Polícia Civil, os presos são investigados por ligação com uma facção criminosa de atuação nacional e têm envolvimento em dois homicídios registrados neste ano em Mundo Novo. Um deles vitimou um homem de 24 anos, morto com 13 tiros em maio. O outro caso ocorreu no último domingo (23), quando um homem de 31 anos foi executado com um disparo de fuzil.

A operação mobilizou cerca de 40 agentes, incluindo policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Dourados e Naviraí e equipes da Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira). A droga apreendida é avaliada em mais de R$ 25 milhões.

Com essa ação, Mato Grosso do Sul alcança a marca de 7,6 toneladas de cocaína apreendidas em 2025. No total, as apreensões de drogas no estado já ultrapassam 244 toneladas neste ano, considerando também maconha e outras substâncias.

O nome da operação, Beijo de Judas, faz referência à traição bíblica de Judas Iscariotes, e foi escolhido devido a um dos investigados ter usado a aproximação com uma das vítimas como estratégia para executá-la. Mundo Novo, que faz fronteira com a cidade paraguaia de Salto del Guairá, é considerada uma das principais rotas do tráfico internacional de drogas.

