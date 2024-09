Policias militar, civil e MP deflagram Operação Bon Voyage na rodoviária de Aquidauana

Divulgação

Ontem, 3, o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram uma operação conjunta na rodoviária de Aquidauana, intitulada "Operação Bon Voyage". O objetivo principal da ação foi reprimir a prática de crimes na área, que tem se tornado um foco de atividades ilícitas na região.

A operação visou não apenas a repressão criminal, mas também demonstrar a presença estatal na rodoviária, buscando restaurar a segurança e a ordem no local. Quatro pontos específicos foram alvo de mandados de busca e apreensão, sendo três localizados no interior do terminal e um nas proximidades, em um hotel.

Durante a ação, a Polícia Civil apreendeu celulares e outros itens que podem estar relacionados a atividades criminosas. A operação contou ainda com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, através da Agência de Vigilância Sanitária e Ambiental, que realizou vistorias nos estabelecimentos envolvidos.

A Polícia Militar mobilizou 30 policiais, 10 viaturas, 5 motocicletas e 2 cães farejadores do 7º Batalhão da PM de Aquidauana. A Polícia Civil, por sua vez, contou com a participação de 22 policiais e 6 viaturas das delegacias de Aquidauana e Anastácio. A 3ª Promotoria de Justiça de Aquidauana também esteve envolvida na operação.

