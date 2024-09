Operação Bons Ventos Brasil: Ação Conjunta alvo de fraudes no ARLA 32 em MS

Três unidades foram fiscalizadas / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em colaboração com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Agência Estadual de Metrologia de Mato Grosso do Sul (AEM-MS), realizou a Operação Bons Ventos no Mato Grosso do Sul. A operação, que ocorreu entre os dias 2 e 6 de setembro, visou combater fraudes na produção e comercialização do Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32), um reagente essencial para reduzir emissões de gases poluentes em veículos a diesel.

Durante a ação, foram fiscalizadas seis empresas fabricantes de ARLA 32 em Campo Grande, Jaraguari, Terenos e Dourados. Verificou-se que todas operavam sem a licença ambiental necessária para a fabricação do produto e que duas delas utilizavam ureia agrícola, um composto químico proibido por regulamentações vigentes. Além disso, foram inspecionadas sete empresas distribuidoras e revendedoras do reagente, com foco em conformidade com o IBAMA e INMETRO, além de checar licenças ambientais e depósitos de produtos perigosos.

A Operação Bons Ventos Brasil, que já passou por estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal e Goiás, introduziu novos testes para a detecção de aldeídos, facilitando a identificação de produtos adulterados. Em conjunto com a CETESB, SEFAZ/SP, IPEM e Receita Federal, foram abordadas questões tributárias, falta de licenças e poluição ambiental.

Os resultados da operação foram significativos: foram identificadas 35 empresas irregulares, 5 não localizadas e 7 em conformidade. Multas superiores a R$20 milhões foram aplicadas e mais de 150.000 litros de ARLA 32 foram interditados. A operação visa garantir que o ARLA 32 atenda às especificações regulamentares, evitando impactos negativos na saúde pública e no meio ambiente.

O que é o ARLA 32?

O ARLA 32 é uma solução composta por 32,5% de ureia e água desmineralizada, projetada para reduzir a emissão de óxidos de nitrogênio (NOx) em veículos a diesel. Quando injetado no sistema de exaustão, o ARLA 32 converte NOx em nitrogênio e vapor d'água, reduzindo a toxicidade da fumaça. Regulamentado pela Resolução Conama nº 403/2008 e pela Portaria INMETRO 213/21, o ARLA 32 deve ser transparente, incolor e com um leve odor de amoníaco. Produtos que não atendem a essas especificações podem comprometer o sistema veicular e prejudicar a saúde e o meio ambiente.