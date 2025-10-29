Acessibilidade

29 de Outubro de 2025 • 16:36

Polícia

Operação combate furto de energia e leva seis pessoas à delegacia na Capital

Ação ocorreu em imóveis e identificou fraudes em medidores

Redação

Publicado em 29/10/2025 às 16:14

As investigações continuam para identificar outros possíveis pontos de irregularidade / PCMS

Seis pessoas foram levadas à delegacia durante a Operação Zero Gato, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (29) em Campo Grande. A ação teve como alvo fraudes em medidores e furtos de energia elétrica em imóveis residenciais e comerciais da região central da cidade.

Coordenada pela 1ª Delegacia de Polícia da Capital, a operação contou com apoio da Polícia Científica e da concessionária Energisa. Três equipes da Polícia Civil, uma da perícia e quinze da empresa participaram das vistorias realizadas em diversos endereços.

As investigações começaram após a concessionária identificar divergências nos registros de consumo de energia. As suspeitas foram confirmadas durante as fiscalizações, resultando no indiciamento de seis pessoas por furto de energia.

Segundo o delegado Danilo Mansur, responsável pela 1ª DP, o desvio de energia, conhecido como “gato”, além de crime, representa risco de acidentes graves, como incêndios e choques elétricos. A Energisa informou que as fiscalizações contra fraudes são realizadas de forma contínua em todo o Estado.

Dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) indicam que as fraudes no consumo de energia no Brasil somam mais de 31,5 mil gigawatts, quantidade suficiente para abastecer grande parte dos imóveis de Mato Grosso do Sul. As investigações continuam para identificar outros casos na capital.

