Operação conjunta apreende cerca de 500 quilos de pasta

Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação

Uma operação conjunta realizada na data de hoje resultou na apreensão de aproximadamente 500 quilos de pasta base de cocaína na zona rural do município de Porto Murtinho. A ação envolveu equipes do Batalhão de Polícia Militar Rural, da Força Tática do 11º Batalhão e da Rádio Patrulha da Polícia Militar local.



A operação teve início após denúncia que informava sobre a queda de uma aeronave em área rural e a possível presença de entorpecentes no local. Diante das informações, as equipes policiais se deslocaram até a região indicada e, após diligências, localizaram o material ilícito.



A droga apreendida foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã, onde foram adotadas as providências legais cabíveis. A ocorrência foi registrada e seguirá sob investigação para apuração da origem do entorpecente e dos responsáveis pelo transporte.



A ação integra o trabalho das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico de drogas, especialmente em áreas rurais e regiões de fronteira.

