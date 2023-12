Operação contra facção em presídio paraguaio tem 12 mortos

Operação ocorreu na fronteira / Polícia Nacional/ Reprodução

Pelo menos 12 pessoas morreram durante a operação Veneratio, em Tacumbú, maior presídio do país que faz fronteira com Mato Grosso do Sul. Entre as vítimas está um policial e 11 detentos.

Conforme o Midiamax, os números totais ainda não foram confirmados pelo Ministério da Justiça do Paraguai.

Segundo informações do médico legista Pablo Lemir, corpos dos internos estão no Necrotério Judicial para o processo de identificação através do procedimento científico de impressões digitais e depois será iniciada a autópsia de cada um

Até o momento o Ministério da Justiça não divulgou a lista de mortos. Há informações de entre eles está o ex-jogador César “Yiyo” Núñez, que pertenceu ao time de futebol de salão do Cerro Portenho. Ele estava envolvido em crime de pistolagem.

Ainda conforme o site, o comandante da Polícia Nacional, Carlos Benítez, em entrevista coletiva, operação Veneratio, que atingiu o objetivo de desmantelar o clã Rotela. Ainda segundo ele, 36 pessoas ficaram feridas, incluindo agentes e presidiários. Esse total, entretanto, pode ser alterado.