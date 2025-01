Operação contra o tráfico de drogas termina com quatro presos em Anastácio e Aquidauana

Investigações continuam / Divulgação

Na última quinta-feira, 9 de janeiro, uma grande operação de combate ao tráfico de drogas e à criminalidade foi realizada nas cidades de Anastácio e Aquidauana, resultando na prisão de quatro pessoas e na apreensão de drogas e munições.

Coordenada pela Polícia Civil de Anastácio, com o apoio do 1º DP e DAM de Aquidauana, e o reforço da Força Tática e do Canil do 7º Batalhão da Polícia Militar, a operação cumpriu oito mandados de busca e apreensão emitidos pelo Poder Judiciário.

A ação, fruto de investigações que apontavam fortes indícios de envolvimento dos suspeitos com o tráfico de drogas, teve como objetivo desarticular uma rede criminosa que vinha atuando na região.

Apreensões e prisões

Durante as diligências, foram apreendidas munições de calibres variados, além de entorpecentes como maconha e pasta base, que estavam escondidos em residências dos investigados. Quatro pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de armas.

As investigações continuam, com o objetivo de identificar outros envolvidos e desmantelar completamente a rede de distribuição de entorpecentes.