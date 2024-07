Operação contra tráfico de drogas termina com 9 presos em Maracaju

Ponto de droga fechado / Divulgação

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Maracaju, recebeu informações na última quinta-feira, 25,prendeu nove pessoas envolvidas no tráfico de drogas e em bocas de fumo da região.

Segundo a polícia, um homem evadido do sistema penitenciário estava com mandado de prisão por roubo emitido pela 2ª Vara de Execuções Penais da capital, estava no bairro Vila Prateada. Com base nessas informações, os policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) localizaram e prenderam o rapaz de 24 anos. Ao chegarem, encontraram diversas porções de maconha, crack e cocaína prontas para venda.

O jovem confessou ser evadido do sistema penitenciário estadual e admitiu residir há pouco tempo em Maracaju, onde também estava envolvido com o comércio de drogas.

Diante dos fatos, ele foi detido para cumprimento do mandado de prisão em aberto e por flagrante delito de tráfico de drogas.

No dia seguinte, sexta-feira, 26, a equipe intensificou as ações contra o tráfico de drogas ao ser informada de intensa movimentação de usuários entrando e saindo de uma residência no bairro Vila Juquita. Após investigação e análise de filmagens, os policiais entraram na residência e encontraram mais de cem invólucros de crack, cocaína e maconha em todos os cômodos, prontos para venda.

Todos os oito moradores da residência, incluindo quatro homens e quatro mulheres, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, devido à presença dos entorpecentes.

A Polícia Civil de Maracaju reforça a importância do canal de denúncias, garantindo sigilo absoluto para informações através dos números de WhatsApp: (67) 99663-3977 e (67) 99996-6706.