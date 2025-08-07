Operação contra violência doméstica tem prisões e buscas em Campo Grande

Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), realizou nesta quinta-feira (7) uma série de diligências dentro da Operação Shamar, voltada ao combate da violência doméstica e familiar.

Entre as ações, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, resultando na prisão de um homem que estava foragido.

A operação também envolveu ações de monitoramento eletrônico e mandados de busca e apreensão.

A Operação Shamar reafirma o compromisso da Polícia Civil com a proteção das vítimas e o cumprimento de medidas protetivas previstas em lei.

