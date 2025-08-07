Operação contra violência doméstica tem prisões e buscas em Campo Grande

Operação acontece durante o mês de conscientização contra violência doméstica
Divulgação Polícia Civil
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), realizou nesta quinta-feira (7) uma série de diligências dentro da Operação Shamar, voltada ao combate da violência doméstica e familiar.
Entre as ações, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, resultando na prisão de um homem que estava foragido.
A operação também envolveu ações de monitoramento eletrônico e mandados de busca e apreensão.
A Operação Shamar reafirma o compromisso da Polícia Civil com a proteção das vítimas e o cumprimento de medidas protetivas previstas em lei.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
A vítima foi internada em estado grave após ser agredida com pedaço de madeira
Turismo
Entre os destaques da apresentação estão destinos já consagrados, como as regiões turísticas de Bonito/Serra da Bodoquena e Pantanal
Meio Ambiente
Equipamento instalado na Serra do Amolar vai transmitir dados em tempo real e ampliar o monitoramento de abalos sísmicos no bioma
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS