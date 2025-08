Operação cumpre mandados de prisão contra alvos ligados ao crime organizado em Corumbá

Divulgação

O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, cumpriu no dia 4 de agosto quatro mandados de prisão na cidade de Corumbá. As ações fazem parte da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A operação buscou o enfrentamento qualificado ao crime organizado que atua nas regiões de fronteira, onde organizações criminosas exploram a posição geográfica estratégica para promover atividades ilícitas como tráfico de drogas, homicídios, receptações e ataques a servidores públicos.

Entre os alvos da ação estão investigados por crimes como homicídio, incêndio criminoso, receptação e lesão corporal. Um dos mandados foi cumprido contra um suspeito de ter incendiado o veículo de uma agente pública, em represália à atuação da servidora, evidenciando os riscos enfrentados diariamente pelos profissionais da segurança.

Além dos mandados de prisão, houve uma prisão em flagrante por receptação. Todos os detidos foram encaminhados para exame de corpo de delito e, em seguida, apresentados na 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, onde permanecem à disposição da Justiça.

A ação reforça o compromisso das forças de segurança com o combate ao crime organizado na faixa de fronteira e representa um posicionamento firme do Estado na proteção dos agentes públicos e da ordem social.

