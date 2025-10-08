Operação da PF contra pedofilia tem desdobramentos em MS

Ao todo, a operação visa o cumprimento simultâneo de 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em todo o país / Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (8), a Operação Nacional Proteção Integral III, com o objetivo de identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes, praticados principalmente pela internet. A ação mobilizou forças policiais em 16 estados brasileiros, incluindo Mato Grosso do Sul.

Ao todo, a operação visa o cumprimento simultâneo de 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em todo o país. Até o momento, foram registradas 49 prisões em flagrante, além de duas apreensões de menores e duas vítimas resgatadas, números que ainda estão em atualização.

No estado sul-mato-grossense, equipes da Polícia Federal atuaram de forma integrada com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, reforçando o compromisso conjunto no enfrentamento a crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

A ação contou com 617 policiais federais e 273 policiais civis dos estados participantes (AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MS, PA, PB, PE, PI, RJ, RS, SC, SP), em uma das maiores operações do tipo no país em 2025.

“O objetivo é proteger nossas crianças e adolescentes, responsabilizando com rigor criminosos que utilizam o ambiente virtual para praticar abusos e aliciar vítimas”, destacou a Polícia Federal em nota.

A Operação Proteção Integral III é a terceira grande ação coordenada pela PF neste ano, dando sequência às fases anteriores deflagradas em março e maio de 2025.

Balanço nacional (parcial):

Mandados de busca e apreensão: 182

Mandados de prisão preventiva: 11

Prisões em flagrante: 49

Vítimas resgatadas: 2

Policiais envolvidos: 890 (617 federais e 273 civis)

Somente entre janeiro e setembro de 2025, a Polícia Federal já cumpriu mais de 1.630 mandados de prisão contra foragidos condenados por crimes sexuais, demonstrando o esforço contínuo para proteger crianças e adolescentes no país.

A instituição também faz um alerta a pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar o uso da internet por menores, orientando e conversando sobre os riscos existentes no ambiente digital. A prevenção e o diálogo são considerados os meios mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes.

Denúncias de abuso sexual infantil podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100 ou diretamente à Polícia Federal e às polícias locais.

