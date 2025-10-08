Acessibilidade

08 de Outubro de 2025 • 10:37

Buscar

Últimas notícias
X
Proteção Integrada

Operação da PF contra pedofilia tem desdobramentos em MS

A ação contou com 617 policiais federais e 273 policiais civis dos estados participantes

Da redação

Publicado em 08/10/2025 às 09:17

Atualizado em 08/10/2025 às 09:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ao todo, a operação visa o cumprimento simultâneo de 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em todo o país / Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (8), a Operação Nacional Proteção Integral III, com o objetivo de identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes, praticados principalmente pela internet. A ação mobilizou forças policiais em 16 estados brasileiros, incluindo Mato Grosso do Sul.

Ao todo, a operação visa o cumprimento simultâneo de 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em todo o país. Até o momento, foram registradas 49 prisões em flagrante, além de duas apreensões de menores e duas vítimas resgatadas, números que ainda estão em atualização.

No estado sul-mato-grossense, equipes da Polícia Federal atuaram de forma integrada com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, reforçando o compromisso conjunto no enfrentamento a crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

A ação contou com 617 policiais federais e 273 policiais civis dos estados participantes (AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MS, PA, PB, PE, PI, RJ, RS, SC, SP), em uma das maiores operações do tipo no país em 2025.

“O objetivo é proteger nossas crianças e adolescentes, responsabilizando com rigor criminosos que utilizam o ambiente virtual para praticar abusos e aliciar vítimas”, destacou a Polícia Federal em nota.

A Operação Proteção Integral III é a terceira grande ação coordenada pela PF neste ano, dando sequência às fases anteriores deflagradas em março e maio de 2025.

Balanço nacional (parcial):

  • Mandados de busca e apreensão: 182

  • Mandados de prisão preventiva: 11

  • Prisões em flagrante: 49

  • Vítimas resgatadas: 2

  • Policiais envolvidos: 890 (617 federais e 273 civis)

Somente entre janeiro e setembro de 2025, a Polícia Federal já cumpriu mais de 1.630 mandados de prisão contra foragidos condenados por crimes sexuais, demonstrando o esforço contínuo para proteger crianças e adolescentes no país.

A instituição também faz um alerta a pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar o uso da internet por menores, orientando e conversando sobre os riscos existentes no ambiente digital. A prevenção e o diálogo são considerados os meios mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes.

Denúncias de abuso sexual infantil podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100 ou diretamente à Polícia Federal e às polícias locais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Prefeitura de Corumbá diz não ter sido notificada oficialmente sobre operação da PF

Polícia

Operação fiscaliza distribuidoras de bebidas em Corumbá

Polícia

Mulheres são presas por sequestro e agressão em Corumbá

Crime teria sido motivado por ciúmes

Polícia

Governo de MS realiza operação para coibir venda de bebidas irregulares

Publicidade

Polícia

Motociclista é preso por estupros em aldeia de MS

ÚLTIMAS

História

Pioneiro de Anastácio completa 100 anos de vida

Com 70 anos dedicados à cidade, ele construiu uma família numerosa e deixa um legado de trabalho, fé e amor incondicional

Economia

Governo restringe antecipação de saque-aniversário do FGTS

Trabalhador poderá antecipar R$ 2,5 mil em cinco parcelas de R$ 500

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo