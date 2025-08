Operação da Polícia Civil resulta em prisão e apreensão de drogas

A Polícia Civil destacou que a operação reforça o compromisso das forças de segurança em combater o tráfico de drogas / Divulgação

A Polícia Civil de Aquidauana realizou, na última quarta-feira, dia 30, uma operação que resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas, além da apreensão de entorpecentes e de motocicletas suspeitas de ligação com o crime. Um adolescente também foi conduzido por envolvimento com o tráfico, mas acabou liberado à mãe, conforme previsto pela legislação.

Os policiais apreenderam 500 gramas de maconha escondida sob uma cama, 300 gramas da mesma substância dentro de uma mochila e 2,5 gramas já fracionadas para venda, durante buscas na residência de um dos suspeitos. No local, também foram encontrados uma balança de precisão, utensílios utilizados para o preparo e embalagem da droga e R$ 100 em dinheiro.

Na casa de outro investigado, os agentes localizaram 5,5 gramas de maconha na cozinha, um caderno com anotações que indicam possível contabilidade do tráfico e uma motocicleta Honda com sinais de adulteração, possivelmente usada no transporte de entorpecentes.

Além disso, duas motocicletas — uma Honda e uma Yamaha — foram apreendidas por suspeita de ligação com as atividades criminosas.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido à Delegacia de Polícia de Anastácio, onde o caso foi formalizado. Segundo o registro, ele teria resistido à prisão, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo. O advogado Juliano Ortiz esteve presente para acompanhar os procedimentos legais.

Já o adolescente foi liberado à sua responsável legal, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por se tratar de ato infracional sem violência ou grave ameaça.

O caso foi encaminhado à Justiça, e as investigações seguem em andamento. A Polícia Civil destacou que a operação reforça o compromisso das forças de segurança em combater o tráfico de drogas e manter a ordem pública em Aquidauana.

A corporação lembra ainda que denúncias da população continuam sendo fundamentais para ações como essa. As informações podem ser repassadas de forma anônima, com garantia de sigilo.

