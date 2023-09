Operação da PRF termina com 76 milhões de reais em prejuízo ao narcotráfico

Narcotráfico tomou prejuízo de R$ 76 milhões em operação conjunta / Divulgação/PRF

Operação em conjunto da Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar, Militar, Federal e Receita Federal do estado, foi encerrada na última quinta-feira (31), em rodovias federais do Mato Grosso do Sul. A Operação Temática de Enfrentamento ao Narcotráfico - OTENARCO, apreendeu mais de R$ 70 milhões em mercadorias.

Os agentes apreenderam cerca de 1,4 tonelada de maconha e 245 quilos de cocaína, além de duas armas e 11 munições. A ação resultou em um prejuízo de R$ 76 milhões ao crime organizado, segundo a PRF.

Os agentes passaram por atualização teórica, com estratégias de fiscalização. Parte das drogas que passam pelas rodovias está oculta em compartimentos e os policiais treinaram com ferramentas específicas e receberam conhecimentos técnicos sobre desmontagem dos veículos e identificação destes locais secretos.