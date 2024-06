Operação desmantela quadrilha especializada em furtos de caminhonetes

Veículo recuperado / Divulgação

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da SIG/NRI (Seção de Investigações Gerais e Núcleo Regional de Inteligência) de Dourados, com o apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), conseguiu identificar e prender em flagrante dois homens, ainda no Estado de Mato Grosso do Sul e outro já no Estado do Mato Grosso. Eles são acusados de terem realizado diversos furtos de caminhonetes, todas da marca Toyota, modelo Hilux, na cidade de Dourados, na madrugada do dia 20de junho

Após tomar conhecimento da ocorrência dos furtos, os policiais civis notaram clara semelhança no modo de agir em três furtos ocorridos há poucas semanas, quando todas as caminhonetes foram levadas para o país vizinho Paraguai. Com o intercâmbio de informações das equipes da PCMS e da PRF, uma equipe da Base da PRF no Capeí, conseguiu abordar uma das caminhonetes furtadas, com um motorista de 17 anos.

O adolescente foi conduzido até a sede da SIG, onde confessou que faz parte de uma quadrilha especializada do Estado do Mato Grosso, que furta camionetas em vários locais, sobretudo da marca Toyota. O referido adolescente relatou como se deu a empreitada criminosa, tendo ele juntamente com um grupo de mais três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, levado os veículos até o país vizinho Paraguai, após serem furtados pelos outros integrantes do grupo.

O infrator narrou que teria a atribuição apenas de dirigir uma das caminhonetes até o Paraguai. Diante da apreensão do adolescente e da identificação dos locais onde ele esteve, foram realizados trabalhos de investigação, que levaram a identificar os demais envolvidos no crime que tinham a função de subtrair os veículos.

As equipes identificaram que eles estariam se deslocando sentido Estado do Mato Grosso, no veículo utilizado nos furtos. Diante disso, com o apoio da PRF, Base de Coxim, foi abordado o veículo suspeito, que estava sendo ocupado pelos homens de 37 anos e outro de 26 anos, que estavam com equipamentos para ler e codificar chaves de automóveis.

Diante da constatação dos equipamentos e das informações apresentadas, os autores confessaram a prática criminosa e relataram como se deu a execução dos furtos. Sendo desvelado ainda a existência de um quarto membro que fugiu em um ônibus, de maneira que novamente foi solicitado apoio da PRF, que interceptou o ônibus que conduzia o quarto membro da quadrilha, ocorrendo a interceptação já na cidade de Campo Verde, por volta das 2h da madrugada.

O quarto integrante foi apreendido um aparelho similar a um tablete que é utilizado para abrir os veículos e codificar uma nova chave.

O indivíduo foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Campo Verde-MT, sendo preso em flagrante.

Uma das caminhonetes furtadas foi localizada na BR 463, póximo ao posto Capei, em Ponta Porã-MS. Os fatos continuam em investigação pela SIG de Dourados.