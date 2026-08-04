Operação do Exército já causa prejuízo de R$ 41 milhões ao crime organizado

Operação reúne forças federais e estaduais de segurança pública e fiscalização / Divulgação/Comando Militar do Oeste

O CMO (Comando Militar do Oeste) segue com a Operação Jaguaretê-Oeste, ação integrada de combate aos crimes transfronteiriços que já provocou um prejuízo estimado em R$ 41,2 milhões às organizações criminosas. A operação reúne forças federais e estaduais de segurança pública e fiscalização em quatro estados brasileiros.

As ações são realizadas na faixa de fronteira de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, com atuação conjunta de diferentes instituições, conforme o planejamento operacional e as competências legais de cada órgão.

O foco da operação é o enfrentamento ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho e crimes ambientais, por meio de patrulhamentos terrestres e fluviais, postos de bloqueio e controle, fiscalização de pessoas, veículos e embarcações, além do compartilhamento de informações entre os órgãos participantes.

Até o último domingo (02), a Operação Jaguaretê-Oeste resultou na apreensão de 34 quilos de cocaína, 6,5 toneladas de maconha, 94 quilos de skunk, 12 quilos de pasta base de cocaína, 11,9 quilos de drogas sintéticas e outros 194 quilos de substâncias ilícitas. Também foram retiradas de circulação diversas armas de fogo e munições, 21 veículos e mais de 79,9 mil pacotes de cigarros.

A operação coordenada pelo CMO mobiliza mais de 600 militares do Exército Brasileiro, além de agentes dos órgãos parceiros, com o emprego de viaturas e embarcações em ações estratégicas ao longo da faixa de fronteira.

*Fotos: Divulgação/Comando Militar do Oeste

