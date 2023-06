Operação 'Fim da Linha' no RS recaí com mandados de busca e apreensão em MS

Durante a manhã desta quarta-feira (7), a Operação 'Fim da Linha - Do Oiapoque ao Chuí', que está em sua quarta fase e foi deflagrada pelo Draco Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul, recaiu com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em cidades de Mato Grosso do Sul.

A investigação e continuidade da operação faz parte no enfrentamento a organizações criminosas dedicadas a lavagem de dinheiro vinculadas a facções criminosas atuantes no estado gaúcho e também ao nível nacional.

A operação conta com 403 mandados de busca e apreensão, 4 prisões preventivas, busca e apreensão de 187 veículos, 7 embarcações e 9 aeronaves. O Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), da Polícia Civil, está atuando nas 10 cidades sul-mato-grossense que selecionadas para o cumprimento dos mandados.

Dos 403, são 71 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Amambai, Caarapó, Bela Vista, Corumbá, Nova Andradina, Coronel Sapucaia e Três Lagoas. A Dracco de MS também foi para Goiânia, para dar apoio no cumprimento de um mandado em uma oficina aeronáutica.

Segundo divulgado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, as buscas estão acontecendo em 113 municípios de 23 estados. Ainda, outros 86 veículos com gravame e indisponibilidade, bloqueio de contas bancárias de 188 de investigados pessoas física ou jurídicas e 42 imóveis com gravame e indisponibilidade.

A investigação contou com apoio do Ministério de Justiça e Segurança Pública, vinculado à Operação Hórus que é uma operação permanente dos Guardiões da Fronteira, visando coibir crimes fronteiriços em todo território nacional. Estão sendo empregados aproximadamente 1,3 mil policiais civis dos 23 Estados para o cumprimento das 925 ordens judiciais.